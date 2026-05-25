Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Einbrüche im Kreisgebiet

Kreis Euskirchen (ots)

Die Taten ereigneten sich zwischen dem 21. und 25. Mai. In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Eine Spurensicherung wurde veranlasst.

Am Donnerstagabend (21. Mai) zwischen 22 Uhr und Freitagmorgen (22. Mai) um 7.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Tennis-Vereinsheim an der Feytalstraße in Mechernich ein. Im Vereinsheim wurden mehrere Gegenstände beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Am Samstagmorgen (23. Mai) zwischen 9.15 Uhr und 9.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über zwei Fenster im rückwärtigen Bereich eines Gebäudekomplexes in der Straße "Am Mürel" in Blankenheim Zugang zu den Lagerhallen eines Unternehmens. Entwendet wurden insbesondere diverse Werkzeuge und Hartmetalle im Wert eines unteren fünfstelligen Euro-Bereichs.

Am Samstagabend (23. Mai) gegen 19.55 Uhr hebelten drei unbekannte männliche Täter an der Kommerner Straße in Euskirchen zunächst die Hauseingangstür sowie anschließend die Wohnungseingangstür auf. In der Wohnung durchsuchten die Täter mehrere Schränke und entwendeten Goldgegenstände sowie Bargeld. Der entstandene Vermögensschaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Zwischen Sonntagabend (24. Mai), 19 Uhr, und Montagmorgen (25. Mai), 3.20 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch das Aufhebeln einer rückwärtigen Tür Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Landstraße in Mechernich-Roggendorf. Die Räume wurden durchsucht. Entwendet wurden insbesondere Elektronikartikel und hochwertiger Schmuck.

Am frühen Montagmorgen (25. Mai) zwischen 2.40 Uhr und 3 Uhr gelangten zwei unbekannte Tatverdächtige durch das Übersteigen einer Metalltür auf das Gelände der Thermen- und Badewelt an der Thermenallee in Euskirchen. Im Inneren entwendeten die Täter mehrere Flaschen Alkohol. Ein Zeuge traf die beiden Tatverdächtigen an. Sie flüchteten zu Fuß. Einer der Männer verlor dabei seinen Rucksack mit der Tatbeute.

Die Polizei Euskirchen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten geben können, sich telefonisch unter 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu wenden.

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