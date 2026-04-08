PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei nimmt Graffiti-Sprayer auf frischer Tat fest

Koblenz (ots)

In der Nacht zu Ostersonntag nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei Trier einen Graffiti-Sprayer in flagranti im Bereich des Bahnbetriebsgeländes des Hauptbahnhofs Koblenz fest.

Der junge Mann, es handelt sich um einen 23-jährigen Deutschen, versuchte beim Erkennen der Bundespolizisten zu flüchten, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Am Tatort wurde frisches Graffiti auf einer Fläche von ca. 16 qm (Schaden ca. 1.300 Euro) an einem abgestellten Personenzug festgestellt. Zudem wurden verschiedene Sprayutensilien (Spraydosen, Sprühköpfe, Handschuhe, Warnweste) als Beweismittel beschlagnahmt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Trier
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 11:25

    BPOL-TR: Bundespolizei Trier - ereignisreiches Osterwochenende

    Trier (ots) - Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen und Fahndungs-/Kontrollmaßnahmen stellte die Bundespolizei Trier am Osterwochenende insgesamt 94 Fahndungstreffer sowie Verstöße gegen das Aufenthalts- und Strafrecht fest und vollstreckte mehrere Haftbefehle und Ingewahrsamnahmen. Ein Auszug: Bei acht aus Luxemburg und Belgien ins Bundesgebiet eingereisten Personen waren die ...

    mehr
  • 30.03.2026 – 09:50

    BPOL-TR: Bundespolizei Trier vollstreckt mehrere Haftbefehle

    Trier / Steinebrück (ots) - Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen inkl. der Grenzkontrollen vollstreckte die Bundespolizei am Wochenende mehrere Haftbefehle. Gegen einen 38-jährigen Slowaken auf der BAB 64 (Biewerbachtalbrücke). Ein Abgleich seiner Personaldaten ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Rothenburg wegen eines Verkehrsdeliktes. Da er die verhängte Geldstrafe in Höhe von 3.500 Euro nicht zahlen konnte, ...

    mehr
  • 29.03.2026 – 10:45

    BPOL-TR: Mann zeigt "Hitlergruß" und ruft "Sieg Heil" in Richtung von Bundespolizisten

    Trier (ots) - Gegen einen 41-jährigen Tunesier sprach die Bundespolizei Trier am Donnerstagnachmittag einen Platzverweis für den Bereich des Bahnhofs Trier-West aus. Laut Mitteilung eines Zeugen soll der 41-Jährige zuvor mit zwei Bekannten mehrere Reisende verbal belästigt haben. Während der Kontrolle zeigte der 41-Jährige aus der Personengruppe heraus den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren