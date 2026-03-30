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Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei Trier vollstreckt mehrere Haftbefehle

Trier / Steinebrück (ots)

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen inkl. der Grenzkontrollen vollstreckte die Bundespolizei am Wochenende mehrere Haftbefehle.

Gegen einen 38-jährigen Slowaken auf der BAB 64 (Biewerbachtalbrücke). Ein Abgleich seiner Personaldaten ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Rothenburg wegen eines Verkehrsdeliktes. Da er die verhängte Geldstrafe in Höhe von 3.500 Euro nicht zahlen konnte, verbringt er die nächsten 35 Tage in der Justizvollzugsanstalt Trier.

Im Stadtgebiet Trier erfolgte die Festnahme einer 43-jährigen Deutschen. Gegen die am Niederrhein geborene Frau lag ein Sicherungshaftbefehl des örtlichen Amtsgerichts wegen Diebstahls, Beleidigung und Bedrohung vor. Da sie der Hauptverhandlung ohne genügende Entschuldigung fernblieb, wurde die Sicherungshaft angeordnet. Sie wurde, nach richterlicher Vorführung, ebenfalls der örtlichen Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Wenig später wurde ein 52-jähriger Ukrainer auf der BAB 60 (Steinebrück) überprüft. Gegen ihn hatte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf einen Haftbefehl wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort erlassen. Nach Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro setzte er seine Fahrt fort.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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