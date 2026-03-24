Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Sicherungshaftbefehl - Bundespolizei Trier nimmt 40-Jährigen fest

Trier (ots)

Ein 40-jähriger Trierer ist am frühen Sonntagmorgen in Trier-West von der Bundespolizei festgenommen worden. Gegen den Mann lag ein Sicherungshaftbefehl des Amtsgerichts Trier vor. Ihm wird unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln und Diebstahl vorgeworfen.

Da der bereits in 20 Fällen polizeibekannte 40-Jährige der terminierten Hauptverhandlung unentschuldigt fernblieb, wurde die Sicherungshaft angeordnet.

Nach richterlicher Vorführung wurde er in eine nahe gelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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