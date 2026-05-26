Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrer stürzte ohne Helm

Euskirchen (ots)

Am Montagmorgen (25. Mai) kam es um 7.51 Uhr auf einem Feldweg an der Paul-Ehrlich-Straße in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer.

Ein 66-jähriger Mann aus Euskirchen befuhr mit seinem Fahrrad einen Feldweg und verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad. In der Folge stürzte der Mann auf den Asphalt beziehungsweise in ein angrenzendes Feld.

Der 66-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Er wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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