Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Über Verkehrsinsel in den Gegenverkehr gekommen
Blankenheim-Freilingen (ots)
Am Freitag, 29.05.2026 kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Unfall auf der L115 Ecke Lommersdorfer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 77-jähriger Fahrzeugführer nach links in den Gegenverkehr, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Hierbei wurde sowohl der 77-jährige, als auch der 60-jährige Fahrzeugführer des entgegenkommenden Fahrzeuges verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L115 vollgesperrt. Die Ermittlungen in dem Sachverhalt dauern an.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -
Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209
E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de
Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell