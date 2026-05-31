Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Über Verkehrsinsel in den Gegenverkehr gekommen

Blankenheim-Freilingen (ots)

Am Freitag, 29.05.2026 kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Unfall auf der L115 Ecke Lommersdorfer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 77-jähriger Fahrzeugführer nach links in den Gegenverkehr, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Hierbei wurde sowohl der 77-jährige, als auch der 60-jährige Fahrzeugführer des entgegenkommenden Fahrzeuges verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L115 vollgesperrt. Die Ermittlungen in dem Sachverhalt dauern an.

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