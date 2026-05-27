Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kupferdiebstähle mit hohem Beuteschaden

Euskirchen-Roitzheim / Euskirchen-Stotzheim (ots)

Im Zeitraum von Samstag (23. Mai) bis Dienstag (26. Mai) kam es in Euskirchen zu zwei schweren Diebstählen von Kupferkabeln zum Nachteil von Firmen.

Im ersten Fall verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Felix-Wankel-Straße in Euskirchen-Roitzheim. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter zwischen Montag (25. Mai), 22 Uhr, und Dienstag (26. Mai), 0 Uhr, eine etwa 500 Kilogramm schwere Kabeltrommel mit Kupferkabeln sowie einen Container mit Elektromüll beziehungsweise Kabelresten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzten die Täter augenscheinlich einen fahrbaren Kran. Dieser wurde vermutlich auf einem angrenzenden Grünstreifen positioniert, um die Beute auf ein Fluchtfahrzeug zu verladen. Bei dem betroffenen Unternehmen handelt es sich um eine Firma für Photovoltaikanlagen und Elektrotechnik.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich auf dem Gelände einer Elektrofirma in der Adolf-Halstrick-Straße in Euskirchen-Stotzheim. Dort verschafften sich unbekannte Täter zwischen Samstag (23. Mai), 16 Uhr, und Dienstag (26. Mai), 7.15 Uhr, Zutritt zum Firmengelände und brachen gewaltsam eine Tür auf. Anschließend entwendeten sie die gesamten Kupferkabelvorräte der Firma.

Der entstandene Schaden liegt in beiden Fällen im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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