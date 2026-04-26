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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Erstmeldung - Nassau, Verkehrsunfall auf L330 Nassau-Hömberg

Nassau (ots)

Am 26.04.2026 gegen 12:28 Uhr ereignete sich auf der L330 zwischen Nassau und Hömberg ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades. Die L330 ist derzeit für die Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Eine weiträumige Umfahrung wird empfohlen. Weitere Informationen folgen, von Vorabanfragen bitten wir abzusehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Bad Ems
Telefon: 02603-970-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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