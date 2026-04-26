PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Motorradfahrer bei Unfall auf der Bäderleibrücke schwer verletzt

Bad Ems (ots)

Am Samstag, dem 26.04.26 gegen 09.00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Bad Ems. Ein alleinbeteiligter 62-jähriger Motorradfahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis befuhr die Lahnstraße (Teil der B260) aus Richtung Dausenau kommend in Fahrtrichtung Mainzer Straße. An der dortigen Einmündung bog er nach links auf die Bäderleibrücke ab. Nach einem korrigierenden Lenkmanöver verlor der Motorradfahrer im Weiteren die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr den rechtsseitigen Bordstein und kollidierte in der Folge mit dem dort befindlichen Brückengeländer. Hierdurch wurde der Fahrer schwer, aber nach ersten Einschätzungen nicht lebensbedrohlich, verletzt. Er wurde in ein naheliegenden Krankenhaus verbracht. Während der Versorgung des Fahrzeugführers war die Bäderleibrücke für etwa 1 Stunde nur einseitig befahrbar. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Brückengeländer wurde ebenfalls beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems
PHK Busch
Tel.: 026039700

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 26.04.2026 – 05:09

    POL-PDMT: Nastätten - Berauscht gefahren

    Nastätten (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags kontrollierten Polizeibeamte in der Ortslage Nastätten einen 41-Jährigen aus dem Rhein-Lahn-Kreis auf seinem E-Scooter. Nachdem sich im Rahmen der Verkehrskontrolle Hinweise auf eine Beeinflussung des 41-Jährigen durch berauschende Mittel ergaben, wurde bei diesem eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ...

    mehr
  • 25.04.2026 – 21:16

    POL-PDMT: Auel - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

    Auel (ots) - Die alleinbeteiligte 25-jährige Fahrerin eines Motorrads aus dem Westerwaldkreis befuhr die Bundesstraße 274 aus Richtung Reichenberg in Fahrtrichtung Bogel, als sie auf Grund bislang nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und im Weiteren stürzte. Die Unfallbeteiligte wurde schwer verletzt in ein ...

    mehr
  • 25.04.2026 – 19:00

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

    56237 Deesen, Bergstraße (ots) - Deesen - Am Samstag, den 25.04.2026 gegen 17.15 Uhr befuhr ein 7jähriges Kind in Deesen die Josefstraße mit dem Fahrrad. An der Einmündung zur Bergstraße prallte sie gegen die linke Fahrzeugseite eines PKW, der die Bergstraße ortsauswärts befuhr. Das Kind wurde dabei verletzt und durch einen RTW ins Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Höhr-Grenzhausen Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren