Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl aus Carport von Kettensäge und Pedelec

Nentershausen (ots)

In der Zeit vom 24.04.2026 um 19:00 Uhr bis zum 25.04.2026 um 09:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter aus einem Carport und Abstellraum ein Pedelec der Marke Haibike Sduro Trekking und eine Kettensäge der Marke Stihl. Die Tat ereignete sich in der Eisbachstraße von Nentershausen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 zu melden.

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