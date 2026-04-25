POL-PDMT: Wohnungseinbruch in Wirges

Marienfels (ots) - Am Dienstag, 21.04.2026, ereignete sich gegen 16:30 Uhr an der Bushaltestelle in der Römerstraße in Marienfels ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind von einem vorbeifahrenden PKW touchiert und leicht verletzt wurde. Der Pkw hielt anschließend an und der Fahrer stieg auch aus, das Kind rannte jedoch verängstigt nach Hause. Der Unfall wurde im ...

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