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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: St. Goarshausen - Girl's Day bei der Polizei St. Goarshausen
Zwischen Komplettschutzaustattung und Spurensuche - Mädchen erkunden den Polizeiberuf

St. Goarshausen (ots)

Auch zum diesjährigen bundesweiten Girl's Day öffnete die Polizeiinspektion St. Goarshausen ihre Türen. Zehn Mädchen im Alter von 13 - 15 Jahren nutzten dies, um die Arbeit als Polizistin näher kennenzulernen. Besonders die Vielseitigkeit und das Arbeiten im Team begeisterten die Teilnehmerinnen. Abseits von Rollenbildern konnten die Mädchen nicht nur Teile der polizeilichen Ausrüstung anprobieren, sondern sich auch hautnah selbst auf Spurensuche nach Fingerabdrücken begeben und eine erkennungsdienstliche Behandlung erleben. Danach konnte die Dienststelle, sowie der Streifenwagen besichtigt werden. Am Nachmittag konnten die Teilnehmerinnen dann abschließend noch unter anderem die Arbeit von polizeilichen Einsatztrainern, Diensthunden und dem Verkehrsunfallaufnahmeteam in Koblenz bestaunen. Die Veranstaltung ist Teil einer landesweiten Initiative und zielt darauf ab, den Anteil von Frauen in der Polizei zu erhöhen und den Polizeiberuf für junge Frauen noch attraktiver und zugänglicher zu machen. Bei allgemeinen Fragen rund um den Polizeiberuf steht unser Team der rheinland-pfälzischen Einstellungsberatung jederzeit zur Verfügung. Wir unterstützen gerne von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Start ins Polizeistudium.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen
Telefon: 06771 / 9327-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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