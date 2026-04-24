POL-PDMT: Sankt Goarshausen - Brand einer Gartenhütte
Sankt Goarshausen (ots)
Am heutigen späten Freitagnachmittag wurde der Polizei der Brand einer Gartenhütte in der Nähe der Bundesstraße 42 zwischen dem dortigen Loreleyfelsen und der Ortslage Kaub gemeldet. Die Ermittlungen betreffend der Brandursache dauern an.
Zeugen, welche Hinweise zum Brand geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion St. Goarshausen
Telefon: 06771 / 9327-0
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