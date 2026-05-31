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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bei Motorradunfall mehrere Personen verletzt

Euskirchen-Kreuzweingarten (ots)

Am Samstag, 30.05.2026 gegen 13:45 Uhr kam es auf der L194 bei Kreuzweingarten zu einem Verkehrsunfall bei den mehrere Personen verletzt wurden.

Zwei jeweils 57-jährige Motorradfahrer befuhren die L194 von Rheder in Fahrtrichtung Kreuzweingarten. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet der vorausfahrende Motorradfahrer in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der zweite Motorradfahrer bremste stark ab und stürzte dabei. Die Motorradfahrer wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der 78-jährige Pkw-Fahrer begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Verkehrsunfalls dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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