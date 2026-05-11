POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Einbruch in Jugendzentrum.
Lippe (ots)
Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Sonntag auf Montag (10.-11.05.2026) gegen 01:40 Uhr gewaltsam in einen Büroraum eines Jugendzentrums an der Uferstraße in Schötmar ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 entgegen.
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