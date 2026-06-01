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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ungebetene Heimwerker bedienen sich an fremdem Werkzeug

Zülpich-Füssenich (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (28. Mai), 10.30 Uhr, und Sonntag (31. Mai), 14.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Grundstück in der Brunnenstraße in Zülpich-Füssenich.

Auf dem Anwesen brachen die Unbekannten die Tür eines Geräteraums auf. Aus dem Inneren entwendeten sie mehrere elektronische Geräte, u.a. Rasenmäher, Freischneider, Heckenschere, Bohrer und eine Akkuflex. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Brunnenstraße beobachtet hat oder sonstige Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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