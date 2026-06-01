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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rutschige Fahrbahn wird Zweiradfahrer zum Verhängnis

Bad Münstereifel (ots)

Ein 56-jähriger Mann aus Aachen wurde am Samstag (30. Mai) bei einem Verkehrsunfall auf der Nöthener Straße schwer verletzt.

Der Mann befuhr gegen 13.40 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Nöthener Straße aus Richtung Nöthen kommend in Fahrtrichtung Kurhaus Bad Münstereifel.

Aufgrund vorangegangener Regenfälle war die Fahrbahn stellenweise rutschig. In der Folge verlor der 56-Jährige die Kontrolle über sein Zweirad und geriet ins Rutschen. Dabei touchierte er einen auf der Gegenfahrbahn befindlichen Bordstein und stürzte.

Durch den Sturz erlitt der Mann schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei weist darauf hin, dass insbesondere nach Regenfällen mit einer verminderten Fahrbahnhaftung gerechnet werden muss. Gerade Zweiradfahrer sollten ihre Geschwindigkeit den Witterungs- und Straßenverhältnissen anpassen. Auch wenn die Sonne inzwischen wieder scheint, kann die Fahrbahn noch andere Pläne haben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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