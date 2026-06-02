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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger in Euskirchen

Euskirchen-Großbüllesheim (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, der sich am Pfingstmontag (25.05.2026) in Euskirchen ereignet hat.

Nach bisherigen Ermittlungen war ein 77-jähriger Mann aus Euskirchen zwischen 13.45 und 14.15 Uhr auf der Verlängerung der Erftstraße, einem dortigen Wirtschaftsweg, in Richtung der L 182 (Von-Binsfeld-Straße) unterwegs. Der Senior ging dabei auf der linken Seite des Weges zu Fuß.

Kurz vor der Einmündung zur L 182 wurde der Mann nach derzeitigen Erkenntnissen von einem entgegenkommenden, bislang unbekannten Fahrzeug erfasst oder gestreift. Durch die Kollision wurde der 77-Jährige in einen angrenzenden, dicht bewachsenen Grünbereich geschleudert und stürzte dort zu Boden. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne anzuhalten.

Gegen 14.15 Uhr wurde der schwer verletzte Mann von einem vorbeilaufenden Jogger aufgefunden. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Universitätsklinik geflogen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Wer hat am Pfingstmontag zwischen 13.45 und 14.15 Uhr im Bereich der Verlängerung der Erftstraße beziehungsweise der Einmündung zur L 182 (Von-Binsfeld-Straße) verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat dort ein Fahrzeug bemerkt, dass möglicherweise mit dem Unfall in Zusammenhang stehen könnte? Auch Personen, die den verletzten Mann vor oder nach dem Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen telefonisch unter 02251 799-0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegen. Jede Beobachtung kann für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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