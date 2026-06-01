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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pedelecfahrer bei Sturz auf Waldweg schwer verletzt

Schleiden-Bronsfeld (ots)

Ein 65-jähriger Pedelecfahrer aus Hellenthal wurde am Samstagabend (30. Mai) bei einem Sturz auf einem Waldweg im Bereich des Gansberwegs schwer verletzt.

Der Mann war gegen 19.40 Uhr mit seinem Pedelec auf einem Waldweg unterwegs. Nach Angaben eines Zeugen kam ihm der 65-Jährige auf dem unbefestigten Weg entgegen. Kurz nachdem sich beide passiert hatten, verlor der Pedelecfahrer das Gleichgewicht und stürzte.

Der Mann zog sich insbesondere Verletzungen im Kopfbereich zu. Nach Angaben des Zeugen war er unmittelbar nach dem Sturz bewusstlos und nicht ansprechbar.

Der 65-Jährige wurde vor Ort notärztlich versorgt. Anschließend brachte ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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