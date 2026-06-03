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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rollerfahrer stürzte: schwer verletzt

Bad Münstereifel-Schönau (ots)

Ein 68-Jähriger aus Bad Münstereifel befuhr am gestrigen Dienstag (2. Juni) gegen 15.30 Uhr mit seinem Roller die Nöthener Straße (Landstraße 165) von Nöthen kommend in Fahrtrichtung Bad Münstereifel.

In einer Rechtskurve kam er aufgrund von geringer Nässe zu Fall und verletzte sich aufgrund des Sturzgeschehens schwer.

Mittels Rettungshubschrauber wurde er einer Uniklinik zugeführt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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