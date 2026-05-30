Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Mehrere Sturmbedingte Einsätze für die Freiwilligen Feuerwehr Werne

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Werne (ots)

Eine Unwetterfront hat am Freitagabend (29. Mai) das Stadtgebiet von Werne erreicht und für mehrere Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr gesorgt. Zwischen 19:09 Uhr und 22:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu insgesamt 14 Einsatzstellen alarmiert.

Zu den Einsätzen zählten unter anderem umgestürzte Bäume und verstopfte Gullys infolge der starken Niederschläge. Darüber hinaus rückte die Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage, einer Ölspur sowie einem ausgelösten Heimrauchwarnmelder aus.

Aufgrund der angekündigten Wetterlage wurde der Meldekopf der Feuerwehr Werne bereits im Vorfeld besetzt, um die Entwicklung der Lage eng zu begleiten und auf ein erhöhtes Einsatzaufkommen vorbereitet zu sein. Nachdem die ersten wetterbedingten Einsätze eingegangen waren, wurden zusätzlich alle vier Gerätehäuser besetzt. Dadurch konnten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte die anfallenden Einsätze koordiniert und mit kurzen Ausrückezeiten abarbeiten.

Trotz der Vielzahl unterschiedlicher Einsatzmeldungen blieb die Lage für die Feuerwehr jederzeit beherrschbar. Alle Einsatzstellen konnten zügig und ohne besondere Vorkommnisse abgearbeitet werden. Verletzt wurde niemand.

"Die Unwetterlage hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig eine frühzeitige Vorbereitung und das Engagement unserer ehrenamtlichen Einsatzkräfte sind. Durch die Besetzung des Meldekopfes und die anschließende Aktivierung aller Gerätehäuser konnten wir schnell auf die eingehenden Einsätze reagieren und sämtliche Einsatzstellen professionell abarbeiten", sagt Tobias Tenk, Leiter der Feuerwehr Werne.

Nach rund dreieinhalb Stunden konnte die wetterbedingte Einsatzlage beendet werden. Die Freiwillige Feuerwehr Werne bedankt sich bei allen eingesetzten Kameradinnen und Kameraden für ihren engagierten Einsatz sowie bei den Bürgerinnen und Bürgern für ihr umsichtiges Verhalten während der Unwetterlage.

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