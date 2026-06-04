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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunken mit E-Scooter in den Graben gefahren

Mechernich (ots)

Am Mittwoch, 03.06.2026, gegen 23:20 Uhr, befuhr der 70jährige Mechernicher in Mechernich-Katzvey die Straße Im Driesch in Rtg. Becherhofer Weg. Auf der Gefällstrecke kam er beim Abbiegen mit seinem E-Scooter nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Straßengraben. Bei der Überprüfung konnte von den Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille, woraufhin ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Durch den Sturz erlitt er leichte Verletzungen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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