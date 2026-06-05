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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Klingelstreich endet mit Verfolgungsfahrt und Unfall

Euskirchen-Stotzheim (ots)

Was als vermeintlich harmloser Klingelstreich begann, entwickelte sich am Mittwochabend (3.6.) gegen 19.30 Uhr in Euskirchen-Stotzheim zu einer Geschichte, die eher an eine Verfolgungsszene als an einen klassischen Jugendstreich erinnert.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine Gruppe Jugendlicher bei einem älteren Anwohner geklingelt und anschließend das Weite gesucht. Der Mann zeigte sich von dem Besuch jedoch wenig begeistert und nahm die Verfolgung der Jugendlichen zunächst mit seinem Fahrrad auf. Dabei soll er versucht haben, einen der Jugendlichen durch einen Tritt zu treffen.

Die Begegnung war damit jedoch noch nicht beendet. Einige Zeit später trafen die Jugendlichen erneut auf den Mann. Diesmal setzte er die Verfolgung mit einem Kleinkraftrad fort. Die "Jagd" nahm jedoch ein unerwartetes Ende: Der Beschuldigte verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und landete auf der Motorhaube eines geparkten Pkw.

Während die Jugendlichen unverletzt blieben, entstand an dem geparkten Fahrzeug Sachschaden. Der Mann entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den erforderlichen Personalienaustausch zu ermöglichen.

Die Polizei Euskirchen hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Ein Strafantrag konnte bislang nicht eingeholt werden.

Die Polizei Euskirchen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Klingelstreiche zwar selten für Begeisterung sorgen, die Verfolgung vermeintlicher Übeltäter jedoch keinesfalls in Eigenregie erfolgen sollte. Was mit einem kurzen Klingeln begann, endete schließlich mit einem beschädigten Fahrzeug, einem gestürzten Zweiradfahrer und mehreren Strafanzeigen - ein Ergebnis, das vermutlich niemand auf dem Zettel hatte.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
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Telefon: 0 22 51 / 799-299
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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