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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gleichgewicht verloren

Schleiden-Gemünd (ots)

Ein Kradfahrer (66) aus dem Stadtgebiet Schleiden befuhr am Mittwoch (3. Juni) gegen 16.20 Uhr die Bundesstraße 266 von Schleiden-Gemünd in Fahrtrichtung Kall, als er beabsichtigte nach links abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs verlor dieser das Gleichgewicht und fiel auf die rechte Seite. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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