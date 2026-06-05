Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Gleichgewicht verloren
Schleiden-Gemünd (ots)
Ein Kradfahrer (66) aus dem Stadtgebiet Schleiden befuhr am Mittwoch (3. Juni) gegen 16.20 Uhr die Bundesstraße 266 von Schleiden-Gemünd in Fahrtrichtung Kall, als er beabsichtigte nach links abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs verlor dieser das Gleichgewicht und fiel auf die rechte Seite. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -
Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209
E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de
Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell