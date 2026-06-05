POL-EU: Gleichgewicht verloren

Mechernich (ots) - Am Mittwoch, 03.06.2026, gegen 23:20 Uhr, befuhr der 70jährige Mechernicher in Mechernich-Katzvey die Straße Im Driesch in Rtg. Becherhofer Weg. Auf der Gefällstrecke kam er beim Abbiegen mit seinem E-Scooter nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Straßengraben. Bei der Überprüfung konnte von den Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab ...

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