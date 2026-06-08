PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Berufsinformationsveranstaltung: Jetzt Kommissarin oder Kommissar bei der Polizei werden

Kreis Euskirchen (ots)

Zum 01.09.2027 gibt es bei der Polizei NRW wieder freie Studienplätze. Informieren Sie sich jetzt bei der Berufsinformationsveranstaltung der Kreispolizeibehörde Euskirchen.

Die Veranstaltung findet statt am: Mittwoch (10. Juni) ab 16 Uhr.

Wo? In der Kreispolizeibehörde Euskirchen, Kölner Straße 76.

Achtung: Die Teilnahme zu dieser Veranstaltung ist kostenfrei! Achtung: Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich! Bewerben können sich Interessenten mit Abitur oder Fachabitur (volle FHS-Reife) oder die Mittlere Reife (Realschulabschluss oder 10 B erlangen. Es können sich auch Interessenten bewerben, die einen Meisterbrief in einem Handwerk oder aber eine abgeschlossene Berufsausbildung mit dreijähriger Berufserfahrung besitzen.

Detaillierte Informationen erhalten Sie von Polizeihauptkommissar Dirk Falkenstein, der Ihnen als Einstellungsberater der Kreispolizeibehörde unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung steht: Tel.: 02251 - 799327 E-Mail: personalwerbung.euskirchen@polizei.nrw.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 07.06.2026 – 08:00

    POL-EU: Mitnahme verweigert - Streit mit Taxifahrer eskaliert

    53879 Euskirchen (ots) - Am Samstag, 06.06.2026, kam es am Bahnhofsvorplatz in Euskirchen gegen 09.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 32jährigen, kongolesischen Staatsangehörigen aus Bonn und einem 45jährigen Euskirchener Taxifahrer. Der Taxifahrer verweigerte dem alkoholisierten Mann aufgrund dessen aggressiven Auftretens die Mitnahme. Daraus entwickelte sich ein heftiger Streit, bei dem es zu ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 11:44

    POL-EU: Fußgänger beschädigt Fahrzeug - Drogen aufgefunden

    Mechernich-Antweiler (ots) - Am Mittwochnachmittag (3. Juni) kam es gegen 16.20 Uhr auf der Kreisstraße 24 zwischen Billig und Antweiler zu einem Vorfall, bei dem ein Fahrzeug beschädigt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen ging ein polizeibekannter 25-jähriger Mann aus Mechernich entgegen der Fahrtrichtung auf der K 24 von Billig in Richtung Antweiler. Dabei führte er einen Metallkorb mit diversen Gegenständen mit ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 11:44

    POL-EU: Klingelstreich endet mit Verfolgungsfahrt und Unfall

    Euskirchen-Stotzheim (ots) - Was als vermeintlich harmloser Klingelstreich begann, entwickelte sich am Mittwochabend (3.6.) gegen 19.30 Uhr in Euskirchen-Stotzheim zu einer Geschichte, die eher an eine Verfolgungsszene als an einen klassischen Jugendstreich erinnert. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine Gruppe Jugendlicher bei einem älteren Anwohner geklingelt und anschließend das Weite gesucht. Der Mann zeigte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren