Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mitnahme verweigert - Streit mit Taxifahrer eskaliert

53879 Euskirchen (ots)

Am Samstag, 06.06.2026, kam es am Bahnhofsvorplatz in Euskirchen gegen 09.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 32jährigen, kongolesischen Staatsangehörigen aus Bonn und einem 45jährigen Euskirchener Taxifahrer.

Der Taxifahrer verweigerte dem alkoholisierten Mann aufgrund dessen aggressiven Auftretens die Mitnahme. Daraus entwickelte sich ein heftiger Streit, bei dem es zu Körperverletzungs- und Beleidigungsdelikten kam.

Den hinzugerufenen Polizeibeamten gelang es, die Situation vor Ort zu beruhigen.

Der 32jährige wurde zur Identitätsfeststellung der Polizeiwache zugeführt.

Die Polizeibeamten fertigten mehrere Strafanzeigen.

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