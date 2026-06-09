Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl aus Getränkeanhänger an Grillhütte

Blankenheim-Blankenheimerdorf (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 7. Juni, 16.30 Uhr, bis Montag, 8. Juni, 9.50 Uhr, kam es an der Grillhütte in der Straße "Im Weiher" in Blankenheim-Blankenheimerdorf zu einem Diebstahl aus einem verschlossenen Getränkeanhänger. Bislang unbekannte Täter hebelten die Tür des Anhängers mit einem unbekannten Werkzeug auf und verschafften sich so Zugang zum Innenraum. Dort befanden sich mehrere volle Getränkekisten sowie Leergut, die anschließend entwendet wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grillhütte in der Straße "Im Weiher" beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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