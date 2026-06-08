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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Uneinsichtige Fahrerin gleich zweimal unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

Euskirchen (ots)

Manchmal lernt man aus Fehlern. Manchmal braucht es dafür offenbar einen zweiten Versuch.

Am Sonntag (7. Juni) kontrollierten Polizeibeamte gegen 16.17 Uhr eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Bochum auf der Reichsstraße in Euskirchen-Wüschheim. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Zudem verlief ein Drogenschnelltest positiv auf Cannabis.

Die Fahrt war damit beendet - zumindest vorerst.

Der Fahrerin wurde auf der Polizeiwache Euskirchen eine Blutprobe entnommen. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Frau wieder entlassen.

Offenbar hielt die Erleichterung über die Entlassung jedoch nicht lange an.

Gegen 18.41 Uhr bemerkten Polizeibeamte auf der Reichsstraße erneut den Pkw, der ihnen bereits bekannt vorkam. Noch bekannter war allerdings die Person hinter dem Steuer: die erst kurz zuvor kontrollierte 36-Jährige. Sie war erneut in Richtung Weilerswist unterwegs.

Die Beamten stoppten die Frau ein zweites Mal. Es folgten eine weitere Blutprobenentnahme sowie eine weitere Strafanzeige.

Da sich die Hoffnung auf eine freiwillige Fahrpause nicht erfüllt hatte, wurde der Pkw schließlich sichergestellt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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