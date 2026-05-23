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POL-PDTR: Industriebrand im Elektroschrottrecycling-Betrieb

POL-PDTR: Industriebrand im Elektroschrottrecycling-Betrieb
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Baumholder (ots)

Am 23.05.2026, gegen 14:45 Uhr kam es im Industriegebiet Baumholder zu einem Brand von Elektroschrott, welcher im Außenbereich der Firma WKS, Auf Schneeweid, in Baumholder gelagert war. Entgegen erster Meldungen aus dem Regionalrundfunk handelte es sich NICHT um einen Großbrand. Die Schadenshöhe liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr,durch Rauchentwicklung, für die Bevölkerung von Baumholder und Umgebung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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