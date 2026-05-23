POL-PDTR: Industriebrand im Elektroschrottrecycling-Betrieb
Baumholder (ots)
Am 23.05.2026, gegen 14:45 Uhr kam es im Industriegebiet Baumholder zu einem Brand von Elektroschrott, welcher im Außenbereich der Firma WKS, Auf Schneeweid, in Baumholder gelagert war. Entgegen erster Meldungen aus dem Regionalrundfunk handelte es sich NICHT um einen Großbrand. Die Schadenshöhe liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr,durch Rauchentwicklung, für die Bevölkerung von Baumholder und Umgebung.
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