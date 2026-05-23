POL-PDTR: Industriebrand im Elektroschrottrecycling-Betrieb

Trier OT Ruwer (ots) - Am 17.05.2026 kam es gegen 17:50 Uhr in Trier Ruwer, an der Kreuzung zwischen Fischweg und Rheinstraße/ Ruwerer Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Nach dem Zusammenstoß hielten beide Beteiligten zunächst an und vergewisserten sich nach dem Wohlergehen des jeweils anderen. Da niemand verletzt wurde und zunächst kein offensichtlicher Schaden erkannt werden konnte, entfernten sich ...

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