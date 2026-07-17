Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Carport eingestürzt; Exhibitionist aufgetreten; Gebäudebrand; Handtaschenraub

Reutlingen (ots)

Kollision mit Ampelmast

Am Freitag, gegen 2.50 Uhr, ist ein VW Golf in der Gartenstraße gegen einen Ampelmast geprallt. Nach derzeitigem Stand war der 19-jährige Pkw-Lenker auf der Gartenstraße in Richtung Bahnhof unterwegs und fuhr, anstatt dem Straßenverlauf leicht nach links zu folgen, auf Höhe der Aulberstraße gegen die Ampel. Bei einer Überprüfung durch die alarmierte Polizeistreife wurde beim Unfallverursacher ein vorläufiger Atemalkoholwert von knapp zwei Promille gemessen. Nach Entnahme von Blut beim Beschuldigten wurde dessen Führerschein beschlagnahmt. Sowohl der 19-jährige Fahrer als auch seine beiden Mitfahrer im Alter von 17 und 18 Jahren überstanden den Verkehrsunfall unverletzt, der Schaden am Fahrzeug und an der Lichtzeichenanlage wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. (tr)

Pfullingen (RT): Rollerfahrer übersehen

Leicht verletzt wurde ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag im Kreisverkehr Steinmauer / Zeilstraße ereignet hat. Ein 67-Jähriger war gegen 11.50 Uhr mit seinem VW ID3 auf der Straße Steinmauer unterwegs und wollte in den dortigen Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah er einen 77-Jährigen, der sich mit seinem Vespa Roller bereits im Kreisverkehr befand. Dieser konnte noch rechtzeitig reagieren und ausweichen, sodass es nicht zu einer Berührung der Fahrzeuge kam. Allerdings verlor er dabei die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte ihn in der Folge zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Weil bei seinem Roller auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Feuerwehr zur Beseitigung anrücken. Der entstandene Sachschaden an der Vespa wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Kind mit geparktem Auto kollidiert (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Esslingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Oberesslingen. Dort war kurz nach 16.30 Uhr eine Frau mit drei Kindern mit dem Fahrrad auf der Haldenstraße bergabwärts unterwegs. Während ein Kind im Kindersitz der Frau saß, waren die beiden anderen Kinder selbst auf Rädern unterwegs. Eines davon, im geschätzten Alter von sieben bis neun Jahren, fuhr aus noch unbekannten Gründen kurz nach der Einmündung der Georg-Deuschle-Straße auf einen geparkten Pkw auf. Einen Helm trug das Kind nicht. Obwohl dieses nach derzeitigem Kenntnisstand nach der Kollision über Schmerzen klagte, setzte die Frau mit den Kindern noch vor dem Eintreffen der Polizei ihre Fahrt in Richtung Zell fort. Die Beamten waren von einer Zeugin verständigt worden. Der Schaden am Auto wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Frau geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. (mr)

Neckartailfingen (ES): Carport durch Unwetter eingestürzt

Vier Fahrzeuge sind während des unwetterartigen Regens und Sturms am Donnerstagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, durch einen eingestürzten Carport in der Bergstraße beschädigt worden. Die angrenzende Stuttgarter Straße wurde für die Dauer der Einsatzmaßnahmen durch die Feuerwehr gesperrt. Durch den Einsturz wurden keine Personen verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Stand auf mehrere zehntausend Euro. (tr)

Tübingen (TÜ): Mutmaßlicher Exhibitionist (Zeugenaufruf)

Nach einem circa 50 Jahre alten und ungefähr 180 Zentimeter großen Mann mit Mütze und Umhängetasche hat das Polizeirevier Tübingen am Donnerstagnachmittag in Hirschau gefahndet. Der nackte Unbekannte trat kurz vor 15.30 Uhr am Baggersee gegenüber einer 33-Jährigen auf und hantierte an seinem Glied. Er konnte im Rahmen der Fahndung jedoch nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die Hinweise auf den mutmaßlichen Exhibitionisten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (mr)

Mössingen (TÜ): Bei Sturz verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Sturz am Donnerstagnachmittag in Öschingen verletzt worden. Der 67-Jährige war mit seinem E-Bike gegen 17 Uhr auf der Straße Mühlberg unterwegs und wollte auf den Gehweg wechseln. Dabei kam er alleinbeteiligt zu Fall. Aufgrund seiner beim Sturz erlittenen Verletzungen wurde der Mann vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Fahrrad dürfte augenscheinlich überschaubar geblieben sein. (mr)

Tübingen (TÜ): Mit Elektroroller gestürzt

Ein Fahrfehler dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge, eine der Ursachen für einen Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen auf der Eisenhutstraße gewesen sein. Eine 20-Jährige war gegen 0.15 Uhr mit ihrem E-Scooter auf der Eisenhutstraße unterwegs, als sie ihr Gefährt beim Bremsen mit der Vorderradbremse überbremste. In der Folge stürzte sie, wobei sie so unglücklich fiel, dass sie gegen die Türe eines ordnungsgemäß geparkten VW Passat prallte. Dabei erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nachdem sich bei ihr Hinweise auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum ergaben, musste sie dort zudem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Sachschaden an dem geparkten Auto wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Gebäudebrand

Zum Brand eines Wohnhauses in der Straße Schütte sind die Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag ausgerückt. Gegen 16.45 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei von Zeugen alarmiert worden, die eine starke Rauchentwicklung aus dem Haus bemerkt hatte. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit 13 Fahrzeugen und 50 Feuerwehrleuten im Einsatz war, hatte sich dichter Rauch bereits im ganzen Haus und in allen Stockwerken ausgebreitet. Eine 43-jährige Bewohnerin war vor dem Rauch auf das Hausdach geflüchtet und musste dort von der Feuerwehr mittels einer Drehleiter gerettet werden. Wie sich herausstellte war es im Keller des Hauses aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen, dessen Rauch sich im ganzen Haus ausbreitete. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, der sich innerhalb kürzester Zeit auf das ganze Gebäude ausgebreitet hatte. Zudem konnte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Häuser verhindert werden. Die 43-Jährige und ein weiterer, 37-jähriger Bewohner mussten vom Rettungsdienst, der mit zwölf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort war, wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden dürfte ersten, vorläufigen Schätzungen zufolge, in einem niedrigen, sechsstelligen Bereich liegen. Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern an. (cw)

Burladingen (ZAK): Senior mit Pedelec gestürzt

Schwer verletzt wurde ein Pedelec-Fahrer, der am Donnerstagmittag in der Straße Beim Schafhaus gestürzt ist. Der 87-Jährige war gegen 12.20 Uhr auf der leicht abschüssigen und kurvigen Verlängerung der Straße Beim Schafhaus in Richtung Burladingen unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Dabei wurde der Senior so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Der Sachschaden an seinem Elektrofahrrad wird auf etwa 200 Euro geschätzt. (cw)

Balingen (ZAK): Handtasche geraubt

Wegen eines Raubdelikts am Donnerstagnachmittag in der Simon-Schweitzer-Straße ermittelt derzeit die Polizei. Dort stieg eine 58-Jährige kurz vor 16.30 Uhr auf Höhe des Parkhauses bei einem Discounter in ihr Auto ein, worauf ein Mann die Beifahrertür des Wagens öffnete und nach der Handtasche griff. Die 58-Jährige versuchte dies zu verhindern, der Täter entriss ihr die Tasche jedoch und flüchtete mit dieser in Richtung Eyach / Jugendhaus. Beim Gerangel waren bereits mehrere Gegenstände aus der Tasche zu Boden gefallen. Die Handtasche selbst und der weitere Inhalt wurden später ebenfalls aufgefunden, sodass der Täter nach derzeitigem Kenntnisstand keine Beute machte. Die Geschädigte war glücklicherweise unverletzt geblieben, allerdings war das Auto bei der Tat beschädigt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht bereits Hinweisen zum Täter nach. (mr)

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