Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Verkehrsunfälle; Einbruch; Arbeitsunfall; Angriff mit Pfefferspray; Flucht vor Polizeikontrolle

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Gebäudebrand in Unterhausen

Ein Blitzeinschlag hat am Mittwochabend, kurz nach 19 Uhr, zu einem Gebäudebrand in der Peter-Rosegger-Straße in Unterhausen geführt. Dies hatte zur Folge, dass durch den Einschlag in den Dachstuhl die Unterkonstruktion Feuer fing. Die Feuerwehr musste sich zu dem derzeit unbewohnten Haus gewaltsam Zutritt verschaffen, um den Brand zu löschen. So konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Der am Dachstuhl sowie im Obergeschoss entstandene Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen musste auch die Moltkestraße gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. (mr)

Esslingen (ES): Kind von Pkw erfasst

Ein Kind ist am Mittwochnachmittag von einem Auto angefahren und verletzt worden. Gegen 17.10 Uhr rannte der Sechsjährige auf die Plochinger Straße und wurde in der Folge vom Suzuki einer dort fahrenden 68-Jährigen erfasst. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der Junge hierbei leichte Verletzungen, weshalb er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. (mr)

Kirchheim / Teck (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Otto-Hahn-Straße ist in der vergangenen Nacht eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Mittwoch, 21.15 Uhr, und Donnerstag, acht Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in das Gebäude. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete er dort Bargeld. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Tübingen (TÜ): Arbeitsunfall

Schwer verletzt wurde ein Arbeiter am Mittwochmittag in der Stöcklestraße. Der 62-Jährige war dort gegen 13 Uhr mit der Montage von Hangsicherungsbewehrungen beschäftigt, als eine der meterlangen Stahlstangen beim Einführen ins Bohrloch in Schwingungen geriet und den Mann am Kopf traf. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Die Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Radfahrerin übersehen

Leicht verletzt wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend in der Mörikestraße ereignet hat. Eine 29-Jährige wollte gegen 21.20 Uhr mit ihrem VW Golf aus einer Parklücke am rechten Fahrbahnrad ausfahren. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge setzte sie dazu auch den Blinker und führte den Schulterblick aus. Dennoch übersah sie die 40-Jährige, die mit ihrem Rennrad ohne Licht und überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Sigwartstraße an dem Golf vorbeifuhr. Dabei touchierte die Rennradfahrerin den Golf und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Balingen (ZAK): Heranwachsenden angegriffen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung fahndet das Polizeirevier Balingen nach drei Unbekannten nach einem Vorfall, der sich am Mittwochabend am Bahnhof Balingen-Süd, in der Straße Auf Stetten ereignet hat. Ein 18-Jähriger war dort gegen 20.30 Uhr mit dem Zug angekommen, in der Hoffnung, eine wohl 17-Jährige zu treffen, mit der er zuvor über eine Social-Media-Plattform Kontakt hatte und die ein persönliches Kennenlernen dort avisiert hatte. Als er seinem Kontakt mitteilte, dass er angekommen war und wartete, kamen drei Jugendliche oder Heranwachsende auf ihn zu. Einer aus der Gruppe sprach ihn an, sprühte ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und versetzte ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht. Im weiteren Verlauf mischten sich auch die beiden anderen ein, schlugen und traten auf das Opfer ein. Nachdem der 18-Jährige erneut von dem ersten Täter mit Pfefferspray besprüht worden war, flüchtete das Trio über den Parkplatz des dortigen Möbelhauses in unbekannte Richtung. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb bislang erfolglos. Der 18-Jährige wurde bei dem Angriff so schwer verletzt, dass er in der Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Angreifer mit dem Pfefferspray wird als zirka 18 Jahre alt, mit dunklen, kurzen Haaren und von normaler Statur beschrieben. Bekleidet war er mit einem grau-weißen Nike-Jogginganzug, einem sogenannten Tracksuit und weißen Nike Air Force One Sneakern mit silberner Schnalle. Der erste der beiden Mittäter wird als etwa 16 bis 18 Jahre alt und auffallend dünn beschrieben. Er war etwa 175 cm groß und schwarz gekleidet. Über die Nase hatte er einen schwarzen Loop-Schal oder eine Sturmhaube gezogen. Zudem trug er eine Kapuze und eine grüne Sonnenbrille mit schwarzen Gläsern. Vom Letzten des Trios ist nur bekannt, dass er etwas größer als der Zweite gewesen und eine gelbe Sonnenbrille getragen haben soll. Alle drei sollen blaue Latex-Handschuhe getragen haben. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07433/264-0 um Hinweise. (cw)

Burladingen (ZAK): Vor Polizeikontrolle geflüchtet und Widerstand geleistet

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein 16-Jähriger entgegen, der am Mittwochnachmittag in Burladingen vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist. Der Jugendliche, der kurz nach 15 Uhr auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen auf der Albstraße unterwegs war, sollte daher von der Besatzung eines zivilen Streifenwagens kontrolliert werden. Er ignorierte die Anhaltesignale jedoch und flüchtete über die Eichhalde und die Fidelisstraße in Richtung Bahnhofstraße. Dort kollidierte der Jugendliche mit dem Heck des Einsatzfahrzeugs, das sich vor den 16-Jährigen gesetzt hatte. Dieser wendete anschließend und setzte seine Flucht vor, wobei er zunächst aus den Augen verloren wurde. Später konnte der Jugendliche, der nun zu Fuß unterwegs war, erneut festgestellt werden. Er rannte daraufhin davon und leistete bei der versuchten Festnahme durch die Beamten Widerstand. Dabei gingen der 16-Jährige und ein Polizeibeamter zu Boden und wurden leicht verletzt. Nachdem dem Tatverdächtigen zunächst erneut die Flucht gelungen war und dieser mehrfach die Bahngleise überquert hatte, konnte er schließlich im Bereich der Straße Im Wasen überwältigt und vorübergehend festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an Angehörige übergeben. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft. (mr)

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