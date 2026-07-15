Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Frau angegangen; Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Pedelec-Fahrer gestürzt

Schwer verletzt wurde ein 63 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Bismarckstraße. Der Radler war gegen 5.50 Uhr mit seinem Pedelec auf der Bismarckstraße in Richtung Karlsstraße unterwegs, als er auf dem losen Blattwerk und den Graupelanhäufungen nach dem kurz zuvor niedergegangen Unwetter die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an seinem Pedelec wird auf rund 200 Euro geschätzt. (cw)

Reutlingen (RT): Frau angegangen (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe eines Vorfalls, der sich am Mittwochmorgen in der Beutterstraße ereignet hat und nachträglich bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge ging eine 28-Jährige gegen 8.15 Uhr von der Gartenstraße in die Beutterstraße und wollte in ihr dort geparktes Auto einsteigen. Zeitgleich wurde sie von einem Unbekannten körperlich angegangen und ins Fahrzeug gedrückt, wobei sich die Geschädigte zur Wehr setzte und leicht verletzt wurde. Der Angreifer ließ in der Folge von der 28-Jährigen ab. Er hatte sich zuvor nach derzeitigem Kenntnisstand an der nahegelegenen Bushaltestelle in der Gartenstraße aufgehalten und war der Frau von dort gefolgt. Der Gesuchte, der nach der Tat zurück in Richtung Gartenstraße ging, ist circa 170 Zentimeter groß, ungefähr 16 bis 18 Jahre alt und schlank. Er hat dunkelblonde, kurze Haare und war mit einem hellblauen T-Shirt bekleidet. Eventuell führte der Unbekannte einen Rucksack mit sich. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen der Gesuchte an der Bushaltestelle in der Gartenstraße aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (mr)

Filderstadt (ES): Fahrzeugbrand in Autowerkstatt

In die Felix-Wankel-Straße in Bernhausen sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochmorgen, kurz nach 6.30 Uhr, gerufen worden. Zuvor hatte ein Zeuge sein dortiges Geschäft völlig verraucht vorgefunden und die Einsatzkräfte verständigt. Wie sich vor Ort herausstellte, war schon in der Nacht wohl bei Flex- bzw. Schweißarbeiten durch einen 45-Jährigen an einem Auto in einer darunterliegenden Werkstatt der Innenraum des Wagens in Brand geraten. Der Mann hatte das Feuer offenbar bereits Stunden zuvor gelöscht. Er wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Pkw sowie in der Werkstatt dürfte sich auf circa 30.000 Euro belaufen. Die Höhe der durch Rußablagerungen verursachten Beschädigungen im Geschäft kann noch nicht beziffert werden. (mr)

Mössingen (TÜ) Mit dem E-Scooter gestürzt

Ein Schwerverletzter und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 13-Jähriger am Mittwochvormittag auf der Zeppelinstraße verursacht hat. Der strafunmündige Junge war gegen 11.10 Uhr auf einem nicht versicherten und nicht zulassungsfähigen Elektroroller auf der Zeppelinstraße in Richtung Siemensstraße unterwegs. Verbotenerweise war der Roller zudem noch mit zwei 14- und 15-jährigen Mitfahrern besetzt. Weil er den polizeilichen Ermittlungen zufolge mit dem völlig überladen Gefährt zudem noch zu schnell unterwegs war, verlor der 13-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und alle drei stürzten auf die Fahrbahn. Dabei wurden die drei so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst, der mit zwei Rettungswagen im Einsatz war, ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Einen erforderlichen Führerschein für den E-Scooter besaß der Fahrer altersbedingt nicht. Der Roller wurde sichergestellt. Neben dem genauen Unfallhergang sind auch die Eigentumsverhältnisse des Rollers Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Mössingen aufgenommen hat. (cw)

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