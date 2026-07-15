Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Belästigung; Verkehrsunfälle; Diebstahl; Auseinandersetzung; Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Reutlingen (ots)

Einbruch in Gaststätte

Eine Gaststätte am Dresdner Platz in Orschel-Hagen ist am frühen Dienstagmorgen von einem Einbrecher heimgesucht worden. Wohl kurz nach drei Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über eine Kellertür Zutritt zum Gebäude, brach nachfolgend zwei Spielautomaten auf und plünderte sie aus. Außerdem entwendete der Kriminelle zwei Bedienungsgeldbeutel. Allein der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt. (mr)

Reutlingen (RT): Jugendliche sexuell belästigt (Zeugenaufruf)

Wegen sexueller Belästigung ermittelt die Polizei seit Dienstagmittag gegen einen Unbekannten. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine Jugendliche kurz vor 13 Uhr zu Fuß von einem Discounter in der Straße An der Kreuzeiche in die Ringelbachstraße unterwegs. Dabei folgte ihr ein Unbekannter, der die Geschädigte in der Ringelbachstraße unsittlich berührte. Nachdem die Jugendliche laut aufgeschrien hatte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Gesuchte ist circa 16 bis 20 Jahre alt, ungefähr 165 bis 170 Zentimeter groß und sehr schlank. Er hat kurze, braune Haare und trug zur Tatzeit einen leichten Oberlippen- und Kinnbart. Bekleidet war der Täter mit einem grauen Langarm-Sweatshirt und weißen Schuhen. Außerdem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (mr)

Pfullingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrt dürfte als Ursache für einen Unfall am späten Dienstagabend bei Pfullingen in Betracht kommen. Gegen 23.30 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Opel Vivaro die Zeppelinstraße in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung Kurze Straße überfuhr der Mann ohne zu zögern die Stoppstelle und kollidierte dort mit einem Mercedes-Benz Citan einer 52-Jährigen. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und kamen einige Meter nach der Unfallstelle zum Stillstand. Der Opelfahrer sowie die 52-Jährige und deren 69 Jahre alter Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Feuerwehr unterstütze die Verkehrspolizei Tübingen mit zwölf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an der Unfallstelle. (nf)

Metzingen-Neuhausen (RT): Rüttelplatte gestohlen

Eine rund 145 kg schwere, motorisierte Rüttelplatte der Marke Neuson BPU 2540A, im Wert von rund 3.000 Euro haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Glemser Straße gestohlen. Zwischen 16.30 Uhr und sieben Uhr entwendeten die Kriminellen die matt-gelb lackierte Baumaschine von einer Baustelle auf dem Friedhofsparkplatz. Da die Maschine möglicherweise mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein dürfte, hoffen die Ermittler auf Zeugen, die dort im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise bitte an das Polizeirevier Metzingen, Telefon 07123/924-0. (cw)

Ostfildern-Scharnhauser Park (ES): Rotlicht missachtet (Zeugenaufruf)

Nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstagabend in der Bonhoeffer Straße ein Kind lebensgefährlich verletzt wurde, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 91-Jähriger gegen 18.50 Uhr mit seinem Mercedes GLA von Esslingen kommend auf der Bonhoefferstraße in Richtung Ruit unterwegs. Dabei soll er das Rotlicht der dortigen Fußgängerbedarfsampel missachtete haben. In der Folge kam es zur Kollision mit einem elfjährigen Jungen, der die Fußgängerfurt bei Grün von links nach rechts überquerte. Das Kind wurde dabei lebensgefährlich verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Seniors noch am Unfallort beschlagnahmt. Sein Mercedes, an dem rund 2.000 Euro Sachschaden entstanden war, wurde zur unfalltechnischen Begutachtung sichergestellt und von einem Abschleppdienst abtransportiert. Zu den Ermittlungen zum Unfallhergang wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die Bonhoefferstraße bis etwa 23.45 Uhr teilweise voll gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Esslingen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere auch Angaben zur Ampelschaltung machen können, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden. (cw)

Plochingen (ES): Rechts vor Links

Die Missachtung der Grundregel Rechts vor Links ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Brühlstraße / Urbanstraße ereignet hat. Ein 22-Jähriger befuhr gegen 17.45 Uhr mit seinem Lkw Mercedes 213 die Brühlstraße vom Bahnhof herkommend. An der Kreuzung zur Urbanstraße fuhr er ohne auf die Vorfahrt eines von rechts kommenden Renault Duster zu achten in den Kreuzungsbereich ein. Dessen 67 Jahre alter Fahrer hatte keinerlei Chancen mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es zur Kollision kam. Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, wurde der Renault-Fahrer leicht verletzt, ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Sein Duster war nach der Kollision so schwer beschädigte, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 20.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Handfeste Auseinandersetzung

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Maillepark ist die Polizei am Dienstagabend, kurz nach 18.30 Uhr, gerufen worden. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung war der Streit nicht mehr im Gange. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren bei der Auseinandersetzung drei Männer im Alter zwischen 28 und 31 Jahren leicht verletzt worden. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die drei Männer waren nicht unerheblich alkoholisiert und gegenüber den Einsatzkräften nicht kooperationsbereit. Die Kontrahenten des Trios sind noch unbekannt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Oberboihingen (ES): Nach Kollision mit Stromkasten umgekippt

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ist es am Dienstagnachmittag in Oberboihingen gekommen. Gegen 16.50 Uhr war eine 74-jährige Skoda-Lenkerin mit ihrer 75 Jahre alten Beifahrerin auf der Steigstraße in Richtung Reudern unterwegs. Unmittelbar vor dem Übergang in die Reuderner Straße beschleunigte die Seniorin aus noch unbekannter Ursache stark, worauf der Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Stromverteilerkasten sowie einer Gartenmauer kollidierte. Dabei wurde der Skoda ausgehebelt, kippte aufs Dach und drehte sich um die eigene Achse. Beide Seniorinnen konnten durch eine Streifenwagenbesatzung aus dem Auto befreit werden. Die verletzten Frauen wurden nachfolgend zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf circa 22.500 Euro belaufen. Der Skoda musste zudem abgeschleppt werden. Aufgrund des beschädigten Stromkastens kam ein Mitarbeiter eines Energieunternehmens vor Ort, zeitweise musste der Strom abgestellt werden. Auch die Feuerwehr war an die Unfallstelle ausgerückt. Diese war im Zuge der Unfallaufnahme voll gesperrt. (mr)

Tübingen (TÜ): Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Tübingen seit dem frühen Mittwochmorgen gegen einen 37-Jährigen. Am Europaplatz fiel der Mann mit seinem Fahrrad den Beamten gegen 0.15 Uhr aufgrund seiner Fahrweise auf. Daraufhin wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei dem ein durchgeführter Atemalkoholvortest eine erhebliche Alkoholisierung ergab. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen. Hierbei leistete der Mann massiven Widerstand. Er versuchte die Beamten mit Kopfstößen und Fußtritten anzugreifen und zu beißen, woraufhin er in einem Behandlungszimmer zu Boden gebracht werden musste. Hierbei zog er sich Verletzungen zu, sodass diese nachträglich im Krankenhaus behandelt werden mussten. Er soll zuvor auch nach der Waffe eines Polizeibeamten gegriffen haben. Zwei Polizeibeamte wurden bei der Auseinandersetzung ebenfalls leicht verletzt. Der Beschuldigte sieht daher entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (nf)

Geislingen (ZAK): In Gegenverkehr geraten

Zu einem Verkehrsunfall mit Personeneschaden ist es am Dienstagmorgen in Geislingen gekommen. Gegen acht Uhr war ein 68-Jähriger mit seiner Mercedes-Benz C-Klasse auf der K7128 aus Richtung Isingen kommend in Richtung Geislingen unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 20 Jahre alten Fahrer eines Mercedes-Benz GLB. Beide Fahrzeuge gerieten durch die Kollision ins Schleudern und wurden in den Grünstreifen abgewiesen. Der 68-Jährige musste aus seinem Fahrzeug geborgen und reanimiert werden. Er und seine 65 Jahre alte schwerverletzte Mitfahrerin sowie der leichtverletze 20-Jährige wurden zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 60.000 Euro. An der Unfallstelle unterstützte die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften. (nf)

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