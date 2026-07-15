Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pressemitteilung der Feuerwehr Reutlingen: Unwetterlage über Reutlingen - Unwetter führt zu Stromausfall und überfluteten Straßen

Reutlingen (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es gegen fünf Uhr im Stadtgebiet Reutlingen und den umliegenden Gemeinden zu einem schweren Unwetter mit Hagel. Infolge des Unwetters fiel in Teilen des Stadtgebiets vorübergehend der Strom aus. Seit etwa sieben Uhr ist die Stromversorgung wiederhergestellt.

Durch die starken Niederschläge und die durch den Hagel vollgelaufenen Abflussschächte wurden zudem mehrere Straßenabschnitte teilweise überflutet. Die betroffenen Bereiche werden derzeit durch die Polizei abgesperrt. Feuerwehr und Polizei befinden sich weiterhin im Einsatz. Meldungen über verletzte Personen liegen bislang nicht vor.

Die Feuerwehr arbeitet aktuell an der Beseitigung der unwetterbedingten Schäden. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, die abgesperrten Bereiche zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten.

Weitere Informationen werden bekannt gegeben, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

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