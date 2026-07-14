Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbrüche

Hohenlohekreis (ots)

Krautheim: In Unternehmen eingebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in ein Unternehmen in Krautheim eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 7 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Unternehmen an der Straße In der Au. Die Täter stahlen Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Am Objekt entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06294 234 beim Polizeiposten Krautheim zu melden.

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