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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Tätliche Auseinandersetzung und Brand

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Zwei Männer bei Auseinandersetzung verletzt - Zeugen gesucht

Zwei Männer wurden in der Nacht auf Samstag bei einer Auseinandersetzung in Bad Mergentheim verletzt. Gegen 1:40 Uhr kam es im Bereich des Volksfestplatzes, auf dem Gehweg in Richtung Minigolfplatz, aus bislang unbekannter Ursache zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen. Im weiteren Verlauf sollen mehrere Personen auf die beiden Männer eingewirkt haben. Ein 29-Jähriger erlitt hierbei schwere Verletzungen im Gesichtsbereich. Ein 30-Jähriger wurde ebenfalls verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Tatverdächtigen flüchteten nach der Auseinandersetzung in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Külsheim: Brand in Rohbau

In einem Rohbau in Külsheim kam es am Sonntagmittag zu einem Brand. Gegen 11:15 Uhr wurde der Polizei ein Feuer in einem Gebäude in der Bürgermeister-Kuhn-Straße gemeldet. Vor Ort waren Rauch und Flammen im Bereich des Dachstuhls festzustellen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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