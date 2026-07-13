Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfälle, Diebstahl und Unfallflucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Elztal: E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Ein 19-Jähriger wurde am Freitagabend bei einem Unfall auf der Kreisstraße 3949 bei Elztal schwer verletzt. Der Mann war gegen 22:30 Uhr mit seinem E-Bike von Dallau in Richtung Katzental unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er alleinbeteiligt zu Fall. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Buchen: Pedelec-Fahrerin lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt eine 41-Jährige bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen auf einem Radweg bei Buchen. Die Frau war mit ihrem Pedelec gegen 2:30 Uhr auf dem Fahrradweg entlang der Kreisstraße 3917 zwischen Oberneudorf und der Landesstraße 523 unterwegs. In einer leichten Senke kam sie aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und stürzte. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Hardheim-Erfeld: Kabel aus Solarpark gestohlen - hoher Schaden

Unbekannte entwendeten am Wochenende Kabel aus einem Solarpark bei Hardheim-Erfeld. Zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, durchtrennten der oder die Täter den Maschendrahtzaun des Solarparks im Bereich Kohlbrünnlein und gelangten so auf das Gelände.

Dort wurden nach bisherigen Erkenntnissen zahlreiche Kupferkabel an Generatorkästen abgeschnitten und entwendet. Der entstandene Schaden wird auf rund 180.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Solarparks wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Walldürn: Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Walldürn. Bereits am Mittwoch, 1. Juli, zwischen 15 Uhr und 15:20 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person in der Wilhelm-Röntgen-Straße vermutlich beim Einparken einen geparkten VW Golf. Am Fahrzeug entstanden Kratzspuren im hinteren linken Bereich. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

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