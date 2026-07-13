Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall, Gleitschirmflieger verstorben, Brand und gefährliche Überholmanöver

Hohenlohekreis (ots)

Waldenburg: Radfahrer schwer verletzt

Ein Radfahrer wurde am Sonntagvormittag bei Waldenburg schwer verletzt. Der 56-Jährige war gegen 10:50 Uhr gemeinsam mit seiner Ehefrau auf einem Radweg bei Hohebuch in Richtung Hesselbronn unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Schlaglochs verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte über den Lenker und prallte mit dem Kopf auf den Boden. Der Mann war kurze Zeit bewusstlos, sein Zustand stabilisierte sich jedoch im weiteren Verlauf. Er wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Pfedelbach-Griet: Gleitschirmflieger verstorben

Ein Gleitschirmflieger ist am Freitagabend bei Pfedelbach-Griet verstorben. Der 62-Jährige wurde gegen 18:10 Uhr leblos auf einem Feld aufgefunden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Örtlichkeit. Die genauen Umstände des Vorfalls sind derzeit noch unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Bretzfeld-Unterheimbach: Brand in Mehrfamilienhaus

Zwei Personen wurden am Samstagnachmittag bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bretzfeld-Unterheimbach leicht verletzt. Gegen 15 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Sofa in einer Wohnung in der Albert-Fernand-Straße in Brand. Das Feuer griff auf die Wohnung über, wodurch diese stark beschädigt wurde.

Alle Bewohner konnten das Gebäude verlassen. Zwei Personen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Die Brandwohnung sowie eine darunterliegende Wohnung sind derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Forchtenberg: Gefährliches Fahrmanöver - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines gefährlichen Fahrmanövers am Sonntagvormittag auf der Landesstraße 1045 bei Forchtenberg. Ein VW-Fahrer war gegen 10 Uhr von Forchtenberg in Richtung Weißbach unterwegs, als er nach bisherigen Erkenntnissen zunächst von einem dunklen BMW überholt und anschließend stark ausgebremst wurde. Zuvor soll der BMW-Fahrer bereits einen weiteren Pkw überholt haben. Nach dem Bremsmanöver hielten beide Fahrzeuglenker an und es kam zu einem Streitgespräch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, insbesondere der Fahrer eines dunklen Peugeot, der sich zur Tatzeit ebenfalls auf der Strecke befunden haben soll, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

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