Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Person nach Unfall mit Bahn verstorben Leingarten: Frau stirbt bei Kollision mit Zug

Leingarten (ots)

Am Samstagabend gegen 19:45 Uhr kam es an einem Fußgängerüberweg im Bereich einer Bahnstrecke zu einem tragischen Unfall. Eine 26-jährige Frau, die mit einem Kinderwagen unterwegs war, wurde von einem einfahrenden Zug erfasst und starb noch an der Unfallstelle. Das 2-jährige Kind im Kinderwagen blieb glücklicherweise unverletzt. Der Zug, in dem sich 43 Personen befanden, wurde durch eine Notbremsung sicher zum Stehen gebracht. Im Zug wurden keine Personen verletzt. Am Zug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit untersucht.

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