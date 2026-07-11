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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Person nach Unfall verstorben

Schwaigern (ots)

Bei einem Unfall in der Nacht auf Samstag sollte ein Audi einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser entzog sich der 27-jährige Audifahrer und fuhr in Richtung Stetten weg. Kurze Zeit später wurde das Fahrzeug nach einem Verkehrsunfall im Bereich der Bahnhofstraße aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Pkw in einer abknickenden Vorfahrtstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Hauswand des dortigen Gebäudes geprallt. Der 20-jährige Beifahrer erlitt hierbei tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: 07131 104-3333
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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