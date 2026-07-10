Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Einbruch in Schülercafé

Heilbronn (ots)

Schülercafé

Heilbronn-Frankenbach: Zeugen nach Einbruch in Schülercafé gesucht

Eine bisher unbekannte Person brach in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in das Schülercafé einer Grundschule in Heilbronn-Frankenbach ein. Zwischen 20:30 Uhr am Donnerstagabend und 7:30 am folgenden Morgen warf der Unbekannte eine Waschbetonplatte durch ein Fenster des Gebäudes in Der Würzburger Straße und gelangte so ins Innere. Anschließend entwendete er eine Spielekonsole samt dazugehörigen Spielen und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Grundschule gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 28330 beim Polizeiposten Neckargartach zu melden.

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