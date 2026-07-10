Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Diebstähle, Einbrüche und auf dem Herd vergessenes Essen

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Diebstahl in Pflegeheim gesucht

Am Donnerstagnachmittag entwendete eine unbekannte Person Bargeld und Schmuck aus einem Zimmer in einem Heilbronner Pflegeheim in der Straße "Im Wannental". Zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr nutze der Täter die Abwesenheit Zimmerbewohnerin und öffnete gewaltsam das Schließfach für Wertgegenstände im Zimmer der Seniorin. Die darin befindlichen Gegenstände wurden gestohlen. Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: 15-Jährige leistet nach Diebstahl Widerstand

Am Donnerstagabend leistete eine 15-Jährige in Heilbronn Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen. Zuvor war die Jugendliche, gegen 18:15 Uhr, in einem Discounter im Käthchenhof beim Stehlen erwischt worden. Als sie den Kassenbereich passieren wollte und nur einen Teil ihrer Waren bezahlte, wurde sie von einer Mitarbeiterin angesprochen und aufgefordert die unbezahlten Artikel herauszugeben. Hierauf soll die junge Frau aggressiv reagiert und die Angestellte weggeschubst haben. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Gerangel zwischen den Frauen im Durchgangsbereich des Käthchenhofs. Ein bisher unbekannter Zeuge versuchte die 15-Jährige zurückzuhalten, allerdings riss sich diese los und lief in Richtung des Parkplatzes. Hierbei soll sie die Mitarbeiterin fortwehrend beleidigt haben. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei konnten die Beamten wahrnehmen, wie die Jugendliche nach der Angestellten des Discounters schlug. Die junge Frau wurde daher mit Anwendung von einfacher körperlicher Gewalt vorläufig festgenommen. Beim Anlegen der Handschellen setzte sie sich durch Treten gegen die Maßnahme zur Wehr. Außerdem richtete sie nun ihre Beleidigungen gegen die Polizisten. Die 15-Jährige wurde auf das Polizeirevier gebracht und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Sie muss nun mit Anzeigen wegen räuberischen Diebstahls sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Erlenbach: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte verschafften sich am Donnerstag unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Erlenbach. Zwischen 10:15 Uhr und 14:15 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen der Haustüre ins Innere des Gebäudes in der Weinsberger Straße. Anschließend wurden alles Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen in und um die Weinsberger Straße gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Weinsberg: Feuerwehreinsatz wegen auf dem Herd vergessenem Essen

Am Donnerstagmorgen rückte die Feuerwehr in Weinsberg zu einem Brandalarm in einem Mehrfamilienhaus in der Falkenstraße aus. Nachdem die betreffende Wohnung lokalisiert werden konnte, wurde die Wohnungstüre gewaltsam geöffnet. Die Bewohnerin befand sich nicht vor Ort, allerdings stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Herd noch eingeschaltet und eine Pfanne mit Essen darauf vergessen worden war. Die Wohnung war zwar verraucht, Sachschaden entstand allerdings keiner. Auch Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr Weinsberg war mit fünf Einsatzfahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort.

Talheim: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Rathaus gesucht

Unbekannte versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ins Talheimer Rathaus einzubrechen. Zwischen 20 Uhr am Mittwoch und 7:30 Uhr am folgenden Morgen machten sich der oder die Täter an einem Fenster an der Gebäuderückseite zu schaffen. Hierbei wurde Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursacht, das Innere allerdings nicht betreten. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

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