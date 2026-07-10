Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfallflucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Mittwoch in Bad Mergentheim und flüchtete anschließend. Gegen 7:45 Uhr hatte eine 24-Jährige ihren Hyundai ordnungsgemäß am Fahrbahnrand des Erlenbachwegs, auf Höhe der Hausnummer 22, abgestellt. Als sie gegen 15:45 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden and er linken Heckstoßstange fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

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