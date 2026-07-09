Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch, Körperverletzung, brennender Container und Unfall auf der Autobahn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Lebensmittelgeschäft gesucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschaffte sich ein Unbekannter unberechtigt Zutritt zu einem Lebensmittelgeschäft in Heilbronn. Zwischen 22:30 Uhr am Dienstag und 10 Uhr am folgenden Morgen gelangte der Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters an der Gebäuderückseite des Mehrfamilien- sowie Geschäftshauses in der Frankfurter Straße ins Innere. Anschließend wurde eine Kasse aufgebrochen und Bargeld sowie Zigaretten entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Am Mittwochabend schlug ein Unbekannter einer Frau am Heilbronner Hauptbahnhof ins Gesicht. Gegen 22:10 Uhr saß die 26-Jährige mit einer Freundin an der Bushaltestelle, als der Mann sich zunächst neben die Frauen setzte. Aus unbekannter Ursache gerieten die Personen in eine verbale Auseinandersetzung. In deren Verlauf soll der Unbekannte zunächst seine Wasserflasche über der 26-Jährigen ausgeschüttet und ihr im Anschluss mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Nach der Tat flüchtete er in Richtung Bahnhofsgebäude. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit Unterstützung der Bundespolizei verlief negativ. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Dunkler Teint - Dunkler Bart - Schwarze Haare - Circa 1,75 Meter groß - Trug eine weiße Hose, weiße Schuhe und einen braunen Kapuzenpullover Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder dem unbekannten Mann machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Eppingen: Container in Brand geraten

Am Mittwochnachmittag musste die Feuerwehr Eppingen zu einem Containerbrand ausrücken. Gegen 15:20 Uhr wurde das Feuer in der Brettener Straße gemeldet. Der direkt vor der Hauswand eines Gebäudes stehende Papiercontainer konnte durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden am Gebäude sowie dem Container wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

A6/Bad Rappenau: Fahrstreifen nach Unfall zeitweise gesperrt

Am Donnerstagmorgen mussten auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau nach einem Unfall zeitweise zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Kurz vor 7 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem BMW auf der linken Spur in Richtung Mannheim unterwegs, als auf Höhe der Anschlussstelle Bad Rappenau ein 46-Jähriger mit seinem VW vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechselte um einen Lkw zu überholen. Kurz bevor der Überholvorgang beendet war, kollidierte der BMW mit dem Heck des Tiguan. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme mussten die mittlere und linke Fahrspur bis circa 8 Uhr gesperrt werden.

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