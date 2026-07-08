Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Straßenverkehrsgefährdung, Einbruch und versuchter Einbruch

Heilbronn (ots)

Güglingen: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Die Polizei in Lauffen sucht nach einer Straßenverkehrsgefährdung am Dienstagabend in Güglingen nach dem Fahrer eines grünen Pkw Kombi. Kurz vor 19 Uhr fuhr der Unbekannte auf der Weinsteige in Güglingen in Richtung Weinberge. Hierbei soll er mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. In der Linkskurve auf Höhe des Trollingerwegs und der Straße "Im Weinberg" geriet der Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, kam auf die Gegenspur und auf den dortigen Gehweg. Zeitgleich befuhr ein 5-Jähriger mit seinem Fahrrad diesen Gehweg in entgegengesetzter Richtung. Kurz vor einem Zusammenstoß lenkte der Unbekannte sein Auto zurück auf die Fahrbahn und beschleunigte erneut. Im weiteren Verlauf fuhr er auf Höhe der Hausnummer 14 der Weinsteige auf eine Gruppe von Personen, welche aus einer Erwachsenen und drei Kindern bestand, zu. Auch hier wich er kurz vor einer Kollision nach links aus. Anschließend setzte er seine rasante Fahrt entlang der Weinsteige in Richtung Weinberge fort. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung konnte das als grüner Kombi beschriebene Fahrzeug bisher nicht aufgefunden werden. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt oder dem Fahrzeugführer machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Ittlingen: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Am Dienstagmittag verschaffte sich eine unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Ittlingen. Zwischen 11:30 Uhr und 14:45 Uhr gelangte der Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters in das Gebäude in der Grüner-Hof-Straße und durchwühlte im Anschluss sämtliche Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Beilstein: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Wohnung gesucht

Nach einem versuchten Einbruch in eine Wohnung in Beilstein am Dienstagmorgen, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 9:30 Uhr und 10:20 Uhr machte sich ein Mann an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße zu schaffen und versuchte diese gewaltsam zu öffnen. Da er bei dem Versuch scheiterte verließ er das Gebäude ohne Beute. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: - Circa 40 bis 50 Jahre alt - Dunkler Teint - Dunkle Haare - Kurzer Bart - Trug einen grauen Kapuzenpulli mit aufgesetzter Kapuze. Darunter trug er eine Basecap Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

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