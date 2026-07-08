Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall

Heilbronn (ots)

B19/Bad Mergentheim-Harthausen: Vier Leichtverletzte bei Unfall

Vier Personen wurden am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 19 bei Harthausen leicht verletzt. Gegen 7:15 Uhr war die 18-jährige Fahrerin eines Mercedes von Igersheim in Richtung Harthausen unterwegs. Als sie nach links in Richtung Harthausen abbiegen wollte, übersah sie vermutlich eine entgegenkommende 45-Jährige mit ihrem Kia. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrerinnen sowie zwei 12-jährige Kinder, die sich im Kia befanden, wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Da die Fahrbahn gereinigt werden musste, war die B19 im Bereich der Unfallstelle bis 10:30 Uhr voll gesperrt.

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