Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Dallau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag in Dallau und flüchtete anschließend. Gegen 7:45 Uhr stellte eine 52-Jährige ihren Hyundai im Felderweg ab. Als sie gegen 12:30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

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