Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn: Mutmaßliche Serieneinbrecher festgenommen Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen ist es der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn gelungen, eine mutmaßlich überregional agierende Tätergruppierung zu identifizieren. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, für zahlreiche Einbruchsdiebstähle im Stadt- und Landkreis Heilbronn verantwortlich zu sein. Von Ende Juni bis Anfang Juli sollen sie insbesondere in Vereinsheime, Gartenhäuser und Hofläden eingebrochen sein. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte am Freitag, 3. Juli, ein 21-jähriger Deutscher in einer Gemeinde im Landkreis Heilbronn vorläufig festgenommen werden. Hierbei ergaben sich weitere Hinweise auf die Beteiligung eines 19-Jährigen und einer 16-Jährigen, welche ebenfalls deutsche Staatsangehörige sind. Beide konnten ebenfalls am 3. Juli festgenommen werden. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial sowie mutmaßliches Diebesgut sicher. Die beiden volljährigen Tatverdächtigen wurden am Freitagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Beide Männer wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die 16-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heilbronn auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen, insbesondere zur möglichen Beteiligung der Tätergruppierung an weiteren Einbruchsdiebstählen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn sowie angrenzender Polizeipräsidien, dauern an. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im Zeitraum von Ende Juni bis Anfang Juli 2026 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich von Vereinsheimen, Gartenhäusern, Hofläden oder vergleichbaren Objekten beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

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