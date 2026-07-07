Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Pkw-Diebstahl, Unfallflucht, Unfall unter Alkohol, Einbrüche

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Pkw gestohlen - Jugendliche festgenommen

Zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche wurden nach einem Diebstahl in Neckarsulm vorläufig festgenommen. Die beiden begaben sich am Dienstag gegen 1:45 Uhr in die Bleichstraße und entwendeten einen Hyundai. Mit diesem fuhren sie in die Pichterichstraße und stellten das Fahrzeug ab. Vermutlich waren sie noch mit zwei weiteren Personen unterwegs. Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigen angetroffen werden. Der jüngere der beiden führte außerdem einen Schlagring mit sich. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Diebstahl oder die Fahrt mit dem grauen Hyundai beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Güglingen: VW-Polo-Lenker sorgt für Schaden

Das Polizeirevier Lauffen sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter VW-Polo-Fahrer am Sonntagabend einen geparkten Ford Tourneo beschädigte. Der Ford stand zwischen 19:45 Uhr und 20 Uhr in der Güglinger Oskar-Volk-Straße in einem eingezeichneten Parkplatz am rechten Fahrbahnrand. Der VW-Fahrer streifte das geparkte Fahrzeug, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstand. Er flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Heilbronn: Alkohol - Unfall - Flucht - Polizei

Ein 32-Jähriger verursachte in der Nacht auf Dienstag einen Unfall unter dem Einfluss von Alkohol und flüchtete. Der Mann war gegen 0:45 Uhr mit seinem Mazda in der Gemmingergasse unterwegs und kollidierte mit einem geparkten Nissan. Dieser wurde durch den Zusammenstoß auf einen davorstehenden VW geschoben. Es entstand Sachschaden von rund 9.000 Euro. Der 32-Jährige setzte seine Fahrt ohne zu stoppen in Richtung Mannheimer Straße fort, konnte aber von Zeugen beobachtet werden. Die daraufhin verständigten Polizeibeamten trafen den Mazda im Kreuzgrund in Heilbronn-Böckingen an und kontrollierten den 32-Jährigen. Da es Anzeichen auf eine Beeinflussung durch Alkohol gab, wurde der Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und sein Führerschein beschlagnahmt.

Heilbronn: Einbruch in Weinstube

Ein Unbekannter verschaffte sich am frühen Montagmorgen Zutritt zu einer Heilbronner Weinstube in der Straße "In den Stahlbühlwiesen" und verursachte Sachschaden. Der Mann hebelte zwischen 1:20 Uhr und 8 Uhr an einer Terrassentür sowie einem Fenster und gelangte so ins Innere. Entwendet wurde nach bisherigem Stand nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: Diebstahl aus Restaurant

Bargeld, Gebäck, Getränke sowie eine Spardose entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Montag aus einem Restaurant in Heilbronn. Der oder die Täter brachen zwischen 20 Uhr am Sonntag und 6 Uhr am Montag in das Gebäude in der Frankfurter Straße ein. Im Inneren entwendeten sie die Gegenstände und begaben sich über ein Fenster wieder nach draußen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

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