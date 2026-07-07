Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Seniorin gerettet

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim-Eichel: Seniorin aus Steilhang gerettet

Eine 76-Jährige wurde am Montagmittag aus einem schwer zugänglichen Steilhang bei Wertheim-Eichel gerettet. Gegen 12 Uhr hörten Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts aus Hasloch von einem Boot an der Schleuse Eichel aus Hilferufe aus Richtung eines Hangbereichs oberhalb der Landesstraße 2310. Die Männer suchten den Bereich mit einem Fernglas ab und entdeckten die verletzte Frau in dichtem Bewuchs unterhalb eines Waldwegs. Anschließend lotsten sie die Einsatzkräfte zur Örtlichkeit und unterstützten die Rettung aus dem unwegsamen Gelände. Die 76-Jährige wurde anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

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